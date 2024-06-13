Edirne'de 11 Suriyeli düzensiz göçmen ve organizatör yakalandı

Yurt genelinde düzensiz göç ile mücadele kararlılıkla devam ediyor.Hudutlarda kaçak geçişe izin vermeyen görevliler, bir şekilde Türkiye’yi girmeye başaranları da bir bir topluyor.Son olarak Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri merkez ilçeye bağlı Uzgaç köyü yolunda kontrol yaptı.Gerçekleştirilen kontroller sırasında yurt dışına kaçmaya çalışan 11 Suriye uyruklu düzensiz göçmen ve 1 organizatör tespit edildi.11 Suriye uyruklu düzeniz göçmen ve 1 organizatör kaçarken kullandıkları araç ile birlikte yakalandı.Yakalanan göçmen şahıslar ülkelerine iade edilmek üzere Edirne İl Göç İdaresine teslim edildi.Edirne İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Sorumluluk bölgemizde göçmen kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde göçmen şahısların can ve mal güvenliğini tehlikeye atarak, haksız kazanç elde etme yolunda olan organizatör şahısların bağlantılarını ortaya çıkartmak ve faillerini yakalayarak adli mercilere teslim edilmesini sağlamak amacıyla çalışmalarına, vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yaşaması amacıyla çalışmalarımız gece gündüz demeden aralıksız olarak, yine halkımızın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde devam edecektir"