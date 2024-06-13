Bakan Güler, NATO Daimî Temsilciliğini ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Karargâhında NATO Türk Askerî Temsil Heyet (TMR) Başkanlığını ve NATO Daimî Temsilciliğini ziyaret etti. Öte yandan, Bakan Yaşar Güler, TMR Başkanı Korgeneral Göksel Kahya’dan ve NATO Daimî Temsilcisi Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü’den çalışmalara ilişkin bilgi aldı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Brüksel'de bulunan Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Karargâhında NATO Türk Askerî Temsil Heyet (TMR) Başkanlığını ve NATO Daimî Temsilciliğini ziyaret etti. Bakan Yaşar Güler, TMR Başkanı Korgeneral Göksel Kahya'dan ve NATO Daimî Temsilcisi Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü'den çalışmalara ilişkin bilgi aldı." denildi.