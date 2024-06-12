Mehmet Şimşek, Asya Altyapı Yatırım Bankası’nın Başkanı in Liqun ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Asya Altyapı Yatırım Bankası’nın Başkanı in Liqun ile bir araya geldiklerini belirten bir mesaj paylaştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Asya Altyapı Yatırım Bankası'nın (AAYB) Başkanı Jin Liqun ile görüştü.Bakan Şimşek ve AAYB Başkanı Jin arasındaki görüşme, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda gerçekleşti.Görüşmeye ilişkin detayları X hesabı üzerinden paylaşan Bakan Şimşek, "Kurucu üyesi olduğumuz Asya Altyapı Yatırım Bankası'nın (AAYB) Başkanı Sayın Jin Liqun'u Bakanlığımızda ağırladık." dedi.Şimşek, Türkiye'nin kalkınma önceliklerine destek veren Asya Altyapı Yatırım Bankası'nın kurulduğu 2016 yılından bu yana ülkeye 4,5 milyar dolar finansman sağladığını bildirdi.Görüşmede önümüzdeki 3 yılı kapsayan AAYB'nin ilk Ülke Programı hazırlıklarını başlattıklarını belirten Şimşek, "Güçlü ekonomi programımızla uluslararası finansal kuruluşların yatırım yaptığı önde gelen ülkelerden olmayı sürdüreceğiz." dedi.