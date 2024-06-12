Erzincan’da tefeci operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Erzincan Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Erzincan İl Merkezinde “Tefecilik” yapmak suretiyle haksız kazanç elde eden şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Soruşturma, teknik ve fiziki takip sonucunda yapılan operasyonda; 3 şüpheli şahıs ile birlikte, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet kuru sıkı tabancaya ait şarjör, 16 adet kuru sıkı tabanca fişeği, 5 adet tapu senedi, 1 adet satış sözleşmesi, 1 adet kira sözleşmesi, 1 adet işletme tescil belgesi, 3 adet boş senet, 2 sayfa müşteri hesap ekstresi, 5 adet banka dekontu, 1 adet taahhütname, 2 adet alacak verecek defteri ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi.Operasyonda gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli şahıs tutuklanırken, 1 şüpheli şahıs adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamada; İlimizde "Tefecilik" suçunu önlemeye yönelik çalışmalar azim