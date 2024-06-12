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Beyaz Gazete
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Aydın'da terör propagandası yapan 7 şüpheli gözaltına alındı

Aydın’da jandarma ekipleri tarafından terör örgütü propagandası yapan 7 şüpheli şahıs jandarma ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyon ile yakalandı. Şüpheli şahıslar hakkında adli işlem gerçekleştirildi.

Ekleme: 12.06.2024 - 10:18 Güncelleme: 12.06.2024 - 10:18 / Editör: Ozge Selin
Aydın'da terör propagandası yapan 7 şüpheli gözaltına alındı
Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce " Silahlı Terör Örgütü Propagandası Yapmak " suçundan aranan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Didim, Efeler, Kuşadası, Söke ve Sultanhisar ilçelerinde Terör Örgütü Propagandası Yapmak (PKK/KCK-TKP-ML-THKP-C) suçundan 7 şüpheli şahıs eş zamanlı operasyon ile yakalandı.

Şüpheli şahıslar hakkında adli işlem gerçekleştirildi.