Aydın'da terör propagandası yapan 7 şüpheli gözaltına alındı

Aydın’da jandarma ekipleri tarafından terör örgütü propagandası yapan 7 şüpheli şahıs jandarma ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyon ile yakalandı. Şüpheli şahıslar hakkında adli işlem gerçekleştirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce " Silahlı Terör Örgütü Propagandası Yapmak " suçundan aranan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Didim, Efeler, Kuşadası, Söke ve Sultanhisar ilçelerinde Terör Örgütü Propagandası Yapmak (PKK/KCK-TKP-ML-THKP-C) suçundan 7 şüpheli şahıs eş zamanlı operasyon ile yakalandı.Şüpheli şahıslar hakkında adli işlem gerçekleştirildi.