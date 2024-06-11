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Beyaz Gazete
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İzmir'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 5 gözaltı

İzmir'de, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan 3 şüphelinin arandığı belirtildi.

Ekleme: 11.06.2024 - 11:20 Güncelleme: 11.06.2024 - 11:20 / Editör: Ozge Selin
İzmir'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 5 gözaltı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma yürütüldü.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mahrem yapılanması içerisinde 'bölge talebe mesulü, üniversite mezun mesulü ve ev abisi' olarak faaliyet yürüten, askerlerden sorumlu olup örgütün sözde TSK yapılanmasına eleman temin eden kişilere yönelik bu sabah harekete geçildi.

5 GÖZALTI

Yapılan operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan 3 şüphelinin arandığı belirtildi.