Finans Ofisli şebeke… Çok sayıda kişiyi dolandırdılar…

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) izinsiz bir şekilde yasa dışı "FOREX" işlemleri yürüten bir şebekeye operasyon düzenledi. Liderliğini Murtaza Gülen isimli kişinin yaptığı ve yaklaşık üç milyar lira hesap hareketi tespit edilen şebekenin üyelerinin; İstanbul'da iki Finans Ofisi ve iki Çağrı Merkezi aracılığıyla faaliyet yürüttükleri ve 45 paravan şirketle bağlantılı oldukları tespit edildi. Altı ay süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenlenen şebekenin 125 üyesinin kimlikleri belirlendi. İstanbul'un 11 ilçesinde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 96 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Dokuz şebeke üyesinin farklı suçlardan cezaevinde oldukları, iki şebeke üyesinin ise yurt dışında olduğu belirlendi."Firar" durumunda bulunan şebeke üyelerini yakalama çalışmalarının devam ettiği vurgulandı. Şebeke üyelerinin adreslerinde, Finans Ofisleri ve Çağrı Merkezleri'nde yapılan aramalarda dört adet ruhsatsız tabanca, 175 mermi, 14 bin 375 euro, 70 bin 440 lira, 27 bin 804 dolar, sekiz çeyrek altın, 36 gram altın ve çok sayıda dijital materyal ile doküman ele geçirildi. Şebeke üyelerinin; kontrollerindeki mobil uygulamada mağdurlardan "Yatırım" adı altında yüklü miktarlarda paralar aldıktan sonra sistemi sıfırladıklarının, üçüncü kişiler adına açılmış olan paravan şirketler üzerinden paraların izlerini kaybettiklerinin tespit edildiği vurgulandı.