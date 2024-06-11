CHP'li Meclis Başkanı'ndan çifte standart! Osman Gökçek saniye saniye ispatladı

Son dönemde DEM'li ve CHP'li provokatörler sebebiyle gergin geçen Meclis'te bir skandal daha yaşandı. Bu sefer de sahnede CHP'li Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca var. Karaca'nın, AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'e yaptığı haksızlık gözlerden kaçmadı.

CHP'li ve DEM Partili provokatörler sebebiyle hararetli tartışmalara sahne olan Meclis toplantısında bir rezillik daha yaşandı.CHP'li Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'e büyük haksızlıkta bulundu. Osman Gökçek, bu çifte standardı sosyal medya hesabından saniye saniye ispatlayarak gözler önüne serdi.Ali Mahir Başarır, Meclis'te söz hakkı aldıktan sonra tamı tamına 7 dakika 42 saniye konuşurken bir diğer yandan söz hakkı alan CHP İstanbul Milletvekili Türkan Elçi 2 dakika 4 saniye konuştu. CHP'li isimlere 10 dakika süre hakkı tanınırken ve hiçbir şekilde sözleri bölünmezken AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in 2 buçuk dakika konuşmasına izin verildi ve sözleri sürekli kesildi.Yaşanan bu rezillik anbean kameralara yansıdı.Osman Gökçek, CHP'li Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca'nın çifte standardını şu sözlerle kamuoyuna sundu:“Meclis Başkanvekilliği görevini yürüten CHP'li Gülizar Biçer Karaca'nın genel kuruldaki adaletsiz tutumunu sizlerin takdirine bırakıyorum.Küçük akılları sıra kürsüde konuşmama izin vermeyerek yaptıkları rezillikleri saklayacaklarını sanıyorlar.” İfadelerini kullandı.