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Kocaeli'de otomobil yaya geçidindeki kadına çarptı: O anlar kamerada

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde otomobilin yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 23 yaşındaki kadına çarptı. Otomobilin çarpmasıyla kadının havalanarak takla attığı ve metrelerce savrularak yola düştüğü anlar ortaya çıktı.

Ekleme: 8.05.2024 - 12:40 Güncelleme: 8.05.2024 - 12:48 / Editör: Ozge Selin
Kocaeli'de otomobil yaya geçidindeki kadına çarptı: O anlar kameradaKocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobilin yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 23 yaşındaki kadına çarptığı kazanın kamera kaydı ortaya çıktı.

Karabaş Mahallesi D-100 yan yol İstanbul istikametinde dün meydana gelen kazada, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 23 yaşındaki Esra A.'ya, M.K.E. (27) idaresindeki otomobil çarptı.

YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar Esra A.'nın yardımına giderken, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kocaeli'de otomobil yaya geçidindeki kadına çarptı: O anlar kamerada

Sağlık ekiplerinde ilk müdahalesi yapılan Esra A., ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Öte yandan, kaza anı yaya geçidinde duran bir diğer aracın yol kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Kocaeli'de otomobil yaya geçidindeki kadına çarptı: O anlar kamerada

Görüntüde, yaya geçidinden geçen kadının otomobilin çarpmasıyla havalanarak takla attığı ve metrelerce savrularak yola düştüğü anlar yer aldı.

Ayrıca kazayı gören çevredeki vatandaşların kazazedenin da yardıma gitti görüldü.