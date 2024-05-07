İstanbul'da MAHZEN-38 operasyonları: 10 örgüt üyesi yakalandı

İstanbul'da düzenlenen MAHZEN-38 operasyonlarında 10 organize suç örgütü üyesi yakalandı.Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; Kağıthane ilçesinde 13.04.2024 tarihinde D.E. isimli şahsa yönelik silahla öldürme eylemini ve C.Ö., D.A., M.K., ve S.A. isimli şahıslara yönelik silahla yaralama eylemlerini gerçekleştirdikleri, Esenler İlçesinde 29.04.2024 tarihinde iş yeri baskını ve 01.05.2024 tarihinde ikamet kurşunlanması eylemlerini gerçekleştirdikleri ve Başakşehir İlçesinde 01.05.2024 tarihinde iş yeri baskını eylemini yaptıkları tespit edildi.Operasyonlar sonucu 5 adet ruhsatsız tabanca ile çok sayıda uyuşturucu hap ve fişeğe el konuldu.