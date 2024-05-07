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Altın fiyatları güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimlerine dair umut dolu mesajlar vermesi altın fiyatlarının yönünü yeniden yukarı çevirmişti. Altın fiyatları salı gününe yatay başladı.

Ekleme: 7.05.2024 - 08:58 Güncelleme: 7.05.2024 - 08:59 / Editör: Ozge Selin
Altın fiyatları güne nasıl başladı? İşte detaylar...Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimlerine dair umut dolu mesajlar vermesi altın fiyatlarının yönünü yeniden yukarı çevirmişti. Altın fiyatları salı gününe yatay başladı.

Altın yatırımcıları ABD verilerini izlemeye devam edecek.

Gram altın 2,411 TL

Çeyrek altın 3,942 TL

Yarım altın 7,909 TL

Cumhuriyet altını 16,135 TL

ONS altın 2,322 dolar