Altın fiyatları güne nasıl başladı? İşte detaylar...
Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimlerine dair umut dolu mesajlar vermesi altın fiyatlarının yönünü yeniden yukarı çevirmişti. Altın fiyatları salı gününe yatay başladı.
Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimlerine dair umut dolu mesajlar vermesi altın fiyatlarının yönünü yeniden yukarı çevirmişti. Altın fiyatları salı gününe yatay başladı.
Altın yatırımcıları ABD verilerini izlemeye devam edecek.
Gram altın 2,411 TL
Çeyrek altın 3,942 TL
Yarım altın 7,909 TL
Cumhuriyet altını 16,135 TL
ONS altın 2,322 dolar
Altın yatırımcıları ABD verilerini izlemeye devam edecek.
Gram altın 2,411 TL
Çeyrek altın 3,942 TL
Yarım altın 7,909 TL
Cumhuriyet altını 16,135 TL
ONS altın 2,322 dolar