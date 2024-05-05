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Beyaz Gazete
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MSB duyurdu: 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada "Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kilit bölgesinde 3 PKK’lı terörist ve Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

Ekleme: 5.05.2024 - 13:28 Güncelleme: 5.05.2024 - 13:33 / Editör: Ozge Selin
MSB duyurdu: 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiMilli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Kilit bölgesinde 3, Fırat Kalkanı bölgesinde 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, terörle mücadelenin etkin ve kararlı şekilde sürdüğü belirtilerek, şu bilgilere yer verildi:

'Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit bölgesindeki 3 PKK'lı teröristi ve Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.'