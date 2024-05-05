Eski eşi de çok ünlü!

Kadrosunda Kemal Sunal, Şevket Altuğ, Belkıs Dilligil, Ali Şen, Ünal Gürel gibi isimlerin yer aldığı Yedi Bela Hüsnü filminde Hüsniye karakterini canlandıran Oya Aydoğan'ın hayatı merak edildi. Beşiktaş'ın Levent ve Sarıyer'in Kemerburgaz mahallelerinde çekilen filmde sergilediği performansla büyük beğeni toplayan merhum sanatçının özellikle eski aşkları merak edildi. 2 kez nikah masasına oturan bir çocuk annesi Oya Aydoğan'ın gizlice nikah masasına oturup 4 gün evli kaldığı eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Oya Aydoğan'ın eski eşi hangi ünlü isim...