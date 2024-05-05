Avşar kızının evine bakın!

Kaya Çilingiroğlu ile yaptığı evlilikten Zehra adında bir kız çocuğu dünyaya getiren Hülya Avşar, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Oyunculukla başladığı kariyerine şarkıcılığı ve sunuculuğu da ekleyen Avşar kızı, şimdi ise zevkle döşenmiş lüks eviyle gündem oldu. Sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşulan şarkıcı, özellikle evinden yaptığı paylaşımlarla büyük ilgi gördü. İşte Hülya Avşar'ın bej ve kahverengi tonlarının ağırlıklı olduğu lüks evi...

Kaya Çilingiroğlu ile yaptığı evlilikten Zehra adında bir kız çocuğu dünyaya getiren Hülya Avşar, oyunculukla başladığı kariyerine şarkıcılık ile sunuculuğu da ekledi ve hem iş hem özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi.Attığı her adımla dikkat çekmeyi başaran ünlü isim, şimdi ise zevkle döşenmiş eviyle gündeme geldi.Sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşulan şarkıcı, özellikle evinden yaptığı paylaşımlarla büyük ilgi gördü.Avşar'ın hem ev hali hem de zevkle döşenmiş evi çok konuşuldu.İşte Hülya Avşar'ın evi