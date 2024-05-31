Valilik duyurdu! O metro hatları 15.00 itibarıyla kapalı olacak

İstanbul Valiliği'nin aldığı karara göre, bugün saat 15.00 itibarıyla M2 Yenikapı-Hacıosman Metro hattının Taksim ve Şişhane istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattı işletmeye kapalı olacak.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından paylaşılan duyuruda, 'İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'mızın Taksim ve Şişhane istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'mız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim ve Şişhane istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir' ifadeleri kullanıldı.