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Beyaz Gazete
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Valilik duyurdu! O metro hatları 15.00 itibarıyla kapalı olacak

İstanbul Valiliği'nin aldığı karara göre, bugün saat 15.00 itibarıyla M2 Yenikapı-Hacıosman Metro hattının Taksim ve Şişhane istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattı işletmeye kapalı olacak.

Ekleme: 31.05.2024 - 13:40 Güncelleme: 31.05.2024 - 13:58 / Editör: Ozge Selin
Valilik duyurdu! O metro hatları 15.00 itibarıyla kapalı olacakMetro İstanbul'un sosyal medya hesabından paylaşılan duyuruda, 'İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'mızın Taksim ve Şişhane istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'mız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim ve Şişhane istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir' ifadeleri kullanıldı.

Valilik duyurdu! O metro hatları 15.00 itibarıyla kapalı olacak