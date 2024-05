Survivor All Star'da şampiyonluk yarışı kızıştı! Elenen yarışmacı herkesi ağlattı

Survivor All Star'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Finale doğru geri sayım başlamışken adada kalan yarışmacılar adeta kıran kırana mücadele veriyor. Birbirinden güçlü isimler finale adını yazdırmak için çaba gösteriyor. Yarışmanın son bölümünde ise adaya veda eden isim belli oldu.

Büyük finale sayılı günler kalan Survivor All Star'da hızlı eleme sistemi devam ediyor. Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2024 All Star'ın 28 Mayıs'ta yayınlanan son bölümünde, eleme adayı olan 3 erkek ve 1 kadın yarışmacı, nefes kesen bir mücadeleye imza attı.Seda-Batuhan, Ogeday-Özgür eşleşmelerinde Batuhan ve Ogeday adaylığını düşürerek eleme potasından çıktı. Nefes kesen düelloda atışlarda Seda'ya yenilen Özgür Survivor All Star'a veda etti.Yarışmadan elendiği için konuşmakta güçlük çeken Özgür, 2023 yılında Nefise ile yarı finale kalarak 2. olmuştu.Survivor'dan elenen Özgür son kez duygularını dile getirdi. Özgür, 'Sekizin herhalde sihirli bir şeyi var. Sercan da 8'inci düellosunda gitmişti ben de. Hem üzüntülüyüm hem de huzurlu ve gururluyum. Neden üzüntülüyüm. İki Survivor üst üste geldim.Tabii burada hepimiz çok büyük zorluklarla mücadele ediyoruz ama benim mentalim hiçbir zaman pes etmedi bugün de pes etmedi. Ama vücudum bıraktı. Seda'yı tebrik ediyorum. Çok güçlü bir kadın yarışmacı. Ama benim 2-0'dan sonra algım dağıldı artık vücudumu kontrol edemedim. Neden huzurlu ve gururluyum.