Aksaray'da korku dolu anlar! Yağ fabrikası alev aldı

Henüz bilinmeyen bir nedenle yağ fabrikasında çıkan yangın kısa sürede büyürken, yangına ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Aksaray'da korkutan yangın...Organize sanayi bölgesindeki bir yağ fabrikasında, saat 07.30 sularında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.Yangın kısa sürede büyüyerek tüm fabrikayı etkisi altına aldı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.Yangın sırasında zaman zaman patlama sesleri duyulurken, bölgedeki ilçe ve illerden de polis ekipleri istendi.Fabrikadaki hasar henüz tespit edilememişken, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.