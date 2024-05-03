  • USD: 32,25 - 32,31
  • EURO: 34,63 - 34,70
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Aksaray'da korku dolu anlar! Yağ fabrikası alev aldı

Henüz bilinmeyen bir nedenle yağ fabrikasında çıkan yangın kısa sürede büyürken, yangına ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Ekleme: 3.05.2024 - 09:06 Güncelleme: 3.05.2024 - 09:09 / Editör: Ozge Selin
Aksaray'da korku dolu anlar! Yağ fabrikası alev aldıAksaray'da korkutan yangın...

Organize sanayi bölgesindeki bir yağ fabrikasında, saat 07.30 sularında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler fabrikayı sardı

Yangın kısa sürede büyüyerek tüm fabrikayı etkisi altına aldı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Aksaray'da korku dolu anlar! Yağ fabrikası alev aldı

Patlama sesleri yükseldi

Yangın sırasında zaman zaman patlama sesleri duyulurken, bölgedeki ilçe ve illerden de polis ekipleri istendi.

Çalışmalar devam ediyor

Fabrikadaki hasar henüz tespit edilememişken, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.

Aksaray'da korku dolu anlar! Yağ fabrikası alev aldı