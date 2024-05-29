Survivor All Star'da bir isim daha elendi

Survivor All Star'da geriye sayılı günler kaldı ve heyecan iyice doruklara ulaştı.Düelloya Ogeday, Özgür, Seda ve Batuhan çıktı.Düello'da Batuhan ile Seda'nın mücadelesi sona erdi. Batuhan 5-1 kazanarak düellodan çıkmayı başardı.Özgür ile Ogeday'ın çıktığı düelloda başa baş bir mücadele gerçekleşti ve Ogeday 5-3 kazanarak ismini sildirmeyi başardı.8. defa düelloya çıkan tecrübeli isim Özgür, ilk kez düelloya çıkan Seda'ya 5-2 yenilerek Survivor'a veda etti.Özgür "8. düellonun bir sırrı var herhalde, Sercan da 8. düelloda gitmişti. Batuhan dikkat et. Hem hüzünlüyüm hem de gururluyum. İki Survivor üst üste geldim pes etmedim ama vücudum bıraktı. Artık vücudumu kontrol edemedim. Seda'yı tebrik ederim. Bu Survivor'a hiç antreman yapamadan geldim. Sadece yürüyüş yaparak geldim. Ben buraya kadar geleceğimi tahmin etmezdim. Gururluyum" dedi.