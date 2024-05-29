Aydın'da fuhuş operasyonu: 7 kişi tutuklandı

Yurt genelinde fuhuş ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlar başarı ile devam ediyor.Operasyonun adresi bu kez Aydın oldu.Didim Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mağdurları fuhuş yapmaya zorlayan, aracılık yapan ve yer temin eden 2 şebeke tespit etti.Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, dün sabah saatlerinde 9 iş yeri ve 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca ile suçtan kaynaklandığı değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri sonrası dün akşam saatlerinde adliye sevk edildi.Şüphelilerden 7'si 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'insan ticareti', 'fuhuş için yer temin etmek veya aracılık etmek' suçlarından tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla olmak üzere 10 şüpheli serbest bırakıldı.