MEB duyurdu! Yeni eğitim öğretim yılının başlama tarihi belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimine göre, yeni eğitim öğretim yılı 9 Eylül Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla yayımlanan '2024-2025 eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimi' genelgesine göre, öğretmenlerin mesleki çalışmaları, yeni eğitim öğretim yılında 2 Eylül Pazartesi başlayacak. Birinci dönem, 9 Eylül 2024 Pazartesi başlayacak ve 17 Ocak 2025 Cuma sona erecek.2024-2025 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.