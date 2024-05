YÖK'ten Filistin kararı! Resmen ilan edilecek

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Batılı üniversitelerden Gazze'deki katliamlara karşı çıktıkları için işini kaybeden bilim insanları ve öğrenciler için Türk üniversitelerinin kapılarının açık olduğunu belirterek, "Önümüzdeki günlerde bu amaçla, Yükseköğretim Kurulunun web sitesinden bir duyuruyla bir başvuru sayfası düzenleyeceğiz." dedi.Özvar, İsrail'in Gazze kuşatması sırasında gönüllü hekimlik yapan ve yaşadıklarını bazı Avrupa ülkelerinde anlatması engellenen Glasgow Üniversitesinin Filistin asıllı rektörü Gassan Ebu Sitte'nin, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesindeki (ASBÜ) "Gazze Soykırımı Girişimi-Bir Görgü Tanığının Anlattıkları" isimli konferansının açılışında konuştu.Filistin toprakları ve bu topraklarda yaşayan Filistinlilerin geçmişe nispetle bugün çok zor zamanlardan geçtiğine işaret eden Özvar, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan bölgede gerginliklerin sürdüğünü söyledi.İsrail'in, Gazze'de yaptığı soykırıma varan katliamlar sonucunda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 35 bini aştığını dile getiren Özvar, yerlerinden zorla göç ettirilen Filistinlilerin sayısının da 2 milyonu aştığını belirtti.Türkiye'nin, Filistin davasını her platformda savunmaya devam ettiğini vurgulayan Özvar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, uluslararası toplantılarda yaptıkları konuşmalarda, Türkiye'nin Filistin'e desteğini her defasında ifade ettiğini, İsrail'in Filistin topraklarını işgaline dair kanıtları muhataplarına sunduğunu ve Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhinde devam eden soykırım davasına Türkiye'nin müdahil olacağını açıkladığını anlattı.Özvar, YÖK olarak Gazze'den ayrılmak durumunda kalan Filistinli öğrencilere ve akademisyenlere üniversitelerin kapılarını açtıklarını belirterek, "Birkaç aydan bu yana, pek çok Filistinli öğrenci, bugün itibarıyla üniversitelerimizde eğitim öğretimlerine devam etmektedir." diye konuştu.Erol Özvar, Ebu Sitte'nin İsrail ordusunun Gazze'deki Filistin hastanelerinde işledikleri suçlara tanık olduğunu, Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcılığı tarafından yürütülen İsrail soruşturması bağlamında Gazze'de gördüklerini savcılığa aktardığını belirtti.Bu nedenle, Avrupa ülkelerinin Ebu Sitte'ye Şengen giriş yasağı koyduğunu kaydeden Özvar, "Bu durum, ifade özgürlüğünün açık bir ihlalidir, birçok Batılı ülkenin çifte standardının da bir başka örneğidir. Sizin (Ebu Sitte) ziyaretleriniz, bir turnusol kağıdı gibi Batı'daki çifte standartları ortaya çıkarmıştır. Sizi Türkiye'ye davet ettik. Şengen ülkelerinde izin verilmeyen, lütfen tanıklık ettiğiniz tüm olayları serbestçe ifade edin." dedi.İNSANLIK VİCDANIYLA PROTESTO EYLEMİ YAPILIYORYÖK Başkanı Özvar, dünya üniversite akademisyenlerinin ve gençlerinin, Gazze'de yaşanan katliamlar karşısında insanlık vicdanıyla protesto eylemleri yaptığına dikkati çekti.Türkiye'deki üniversite yönetimleri, akademisyenleri ve öğrencilerinin de bu eylemlere katıldığını ve Gazze'deki soykırımı telin ettiğini anlatan Özvar, "Buna karşın, Birleşik Devletler'de, Batı Avrupa'da, Kanada'da akademisyenlerin ve öğrencilerin bu barışçı eylemleri karşısında akademik özgürlüğün, ifade hürriyetinin ve demokratik hakların sözde savunucuları, Batılı üniversite yönetimleri antidemokratik ve özgürlükleri kısıtlayıcı tedbirler almakta ve üniversite mensuplarına büyük baskılar uygulamaktadır." diye konuştu.Bu haklı eylemlere katılan akademisyenlerin bir kısmının işlerine son verildiğini ve üniversitelerden atıldıklarını bildiren Özvar, öğrencilerin de üniversitelerinden uzaklaştırıldığını ve kayıtlarının silindiğini aktardı.Özvar, konuya ilişkin şöyle konuştu:"Buradan Yükseköğretim Kurulu Başkanı olarak Batılı üniversitelerden Gazze'deki katliamlara sırf karşı çıktıkları için işini kaybeden bilim insanlarına ve öğrencilere sesleniyorum: Batılı akademisyen ve bilim insanlarına Türk üniversitelerinin kapıları açıktır. Buyurun, ülkemize gelin. Bu topraklar baskı gören Batılı insanlara her zaman kapılarını açmıştır.15. asrın sonunda Avrupa'da zülüm gören Yahudilere kapılarımızı nasıl açtıysak, İkinci Dünya Savaşı arifesi ve esnasında nazi zulmü ve baskısı altındaki bilim insanlarını üniversitelerimize nasıl kabul ettiysek, aynı şekilde bugün de sizleri aramızda görmekten büyük memnuniyet duyacağız. Önümüzdeki günlerde bu amaçla, Yükseköğretim Kurulunun web sitesinden bir duyuruyla bir başvuru sayfası düzenleyeceğiz. İnsancıl eylemleri sebebiyle işine son verilen Avrupa, Kanada ve Birleşik Devletler'deki üniversite hocaları ile üniversitelerinden koparılan uluslararası öğrencilere diledikleri takdirde şartlarına uygun olarak yatay geçiş veya özel öğrencilik dahil ülkemizde eğitimlerine devam etme imkanı tanıyacağız. Buradan işini kaybeden, öğrenciliğini kaybeden Batı'da eğitim gören uluslararası öğrencilere davette bulunuyor, onları bu başvuru sürecine davet ediyoruz."ASBÜ Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan da Ebu Sitte'nin ASBÜ'nün tarihi binasında düzenlenen konferansında Gazze'deki tanıklıklarını anlatmasının önemine işaret ederek, "Özgür Filistin'in müjdelendiği bir program olmasını, kardeş Filistin devletinin de buradan köklerinin atıldığı günlere bir referans olmasını diliyoruz." diye konuştu.