Milli Savunma Bakanı Güler, EFES-2024 Tatbikatı'nın hazırlıklarını denetledi
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 29-30 Mayıs'ta İzmir'de gerçekleştirilecek EFES-2024 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü hazırlıklarını yerinde denetledi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, denetlemede Bakan Güler'in beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun bulunduğu belirtildi.