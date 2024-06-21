Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son tahminlere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri ile zamanla güneybatı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Tokat, Artvin, Kars, Ardahan, Iğdır ve Hakkari çevreleri, Denizli'nin güney, Muğla'nın iç kesimleri ile Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Çanakkale ve Balıkesir için ise sarı kodlu uyarı yapıldı.Akdeniz'de güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), yüksek kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.Rüzgarın, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), yüksek kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneybatı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), yüksek kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.EDİRNE 24°C, 36°CAz bulutlu ve açıkİSTANBUL 22°C, 31°CAz bulutlu ve açıkKIRKLARELİ 22°C, 30°CAz bulutlu ve açıkKOCAELİ 21°C, 32°CAz bulutlu ve açıkÖğle saatlerinde Denizli'nin güney ve Muğla'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), yüksek kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.A.KARAHİSAR 17°C, 33°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ 23°C, 42°CParçalı bulutlu, bu akşam ve güney kesimleri yarın (Cuma) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR 24°C, 37°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA 22°C, 38°CÖğle saatlerinde parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıÖğle saatlerinde Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 24°C, 26°CAz bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutluANTALYA 26°C, 32°CAz bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu, bu akşam ve yarın(Cuma) öğle saatlerinde batısının iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY 23°C, 31°CAz bulutlu ve açıkISPARTA 20°C, 35°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 19°C, 33°CAz bulutlu ve açıkESKİŞEHİR 16°C, 35°CAz bulutlu ve açıkKONYA 21°C, 32°CAz bulutlu ve açıkSİVAS 13°C, 29°CParçalı ve az bulutluSabah saatlerinde Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 13°C, 31°CParçalı ve az bulutluDÜZCE 17°C, 31°CAz bulutluSİNOP 22°C, 28°CSabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Tokat ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA 17°C, 32°CParçalı bulutluARTVİN 18°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN 21°C, 30°CYerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON 23°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu, Kars, Ardahan, Iğdır ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM 12°C, 28°CParçalı bulutluKARS 10°C, 27°CParçalı bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA 18°C, 36°CParçalı ve az bulutluVAN 14°C, 29°CParçalı bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 23°C, 41°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP 24°C, 40°CAz bulutlu ve açıkSİİRT 24°C, 39°CAz bulutluŞANLIURFA 30°C, 42°CAz bulutlu ve açık