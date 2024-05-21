Öğrenciler müjde! Bakanlık duyurdu, 81 ilde tüm okullarda uygulanacak…

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 81 ilde bulunan ve örgün eğitim veren tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde uygulanacak olan yeni bir plan yayınladı.Yayınlanan yeni plan öğretmen ve öğrenciler tarafından büyük bir merak konusu olmuş durumda. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2. Dönem yılı sonu için düzenlenecek olan faaliyet haftası için düzenlemiş olduğu kılavuz özellikle de öğrencileri memnun edecek.Bakanlık tarafından 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk döneminde uygulamaya aldığı kararla birlikte öğrenciler karne haftasında derslere veda etmişti. Dersler yerine farklı faaliyetlerin yapıldığı son haftada öğrenciler okullara ders stresiyle değil eğlenceli faaliyetlerle birlikte veda etmişti.Uygulanan bu faaliyet haftasının ikinci dönem bitiminde de uygulanmasına ve ek olarak öğrenciler için planlanan bu etkinliklerde paylaşma, sorunlarını çözme, görsel, bilimsel, spor faaliyetleri gibi etkinlikler yer almasına karar verildi.Yapılacak olan bu etkinliklerle aynı zamanda öğrencilerin okula olan bağlılığı, arkadaşlarına olan sevgisi ve eğitimi olumlu bakış açısı gibi özelliklerini geliştirilmesi hedefleniyor.