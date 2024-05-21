  • USD: 32,16 - 32,21
  • EURO: 34,94 - 35,01
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Gaziantep'te kaçakçılık operasyonu: 5 kişi gözaltına alındı

Kaçakçılık le mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda çok 5 kişi gözaltına alınarak haklarında yasal işlem başlatılırken, çok sayıda plaka levhası ele geçirildi.

Ekleme: 21.05.2024 - 17:10 Güncelleme: 21.05.2024 - 17:17 / Editör: Ozge Selin
Gaziantep'te kaçakçılık operasyonu: 5 kişi gözaltına alındıYurt genelinde kaçakçılara yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

Bu kez operasyonların adresi Gaziantep oldu.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 iş yeri ve 2 depoda operasyon düzenledi.

Ele geçirilenler

Yapılan operasyonda; 180 adet basılı plaka, 722 adet boş plaka levhası, 500 adet harf ve rakam kalıbı, 80 adet plakalık, 33 adet metal baskı kalıbı, 4 adet plaka boya makinesi, 1 adet mühür makinesi ve taklit mühür, 3 adet motor markasını değiştirmeye yarayan mühür, 1 adet plaka basım pres makinesi ele geçirildi.

5 şüpheli gözaltına alındı

Ekiplerin düzenlediği operasyonla gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep'te kaçakçılık operasyonu: 5 kişi gözaltına alındı