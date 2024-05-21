Gaziantep'te kaçakçılık operasyonu: 5 kişi gözaltına alındı

Kaçakçılık le mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda çok 5 kişi gözaltına alınarak haklarında yasal işlem başlatılırken, çok sayıda plaka levhası ele geçirildi.

Yurt genelinde kaçakçılara yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.Bu kez operasyonların adresi Gaziantep oldu.İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 iş yeri ve 2 depoda operasyon düzenledi.Yapılan operasyonda; 180 adet basılı plaka, 722 adet boş plaka levhası, 500 adet harf ve rakam kalıbı, 80 adet plakalık, 33 adet metal baskı kalıbı, 4 adet plaka boya makinesi, 1 adet mühür makinesi ve taklit mühür, 3 adet motor markasını değiştirmeye yarayan mühür, 1 adet plaka basım pres makinesi ele geçirildi.Ekiplerin düzenlediği operasyonla gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.