Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? İslam Memiş rakamlarla duyurdu

Altın fiyatları yeni günde rotasını aşağı kırdı. Ons altın 2400 dolar seviyesi üzerinde tutunurken altın gram fiyatı iç piyasada 2500 TL'de tutunuyor. Altın piyasasındaki dalgalı seyir sonrası İslam Memiş çok konuşulacak altın yorumu yaptı.İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopterinin düşmesi ve jeopolitik gerilimlerle ons altın 2450 dolar ile rekor kırdı. Yeni güne altın fiyatları düşüşle başladı. Ons altın 2400 dolar üzerinde tutunurken, altın gram fiyatı 2500 lira üzerinde tutunuyor.Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarındaki rekor denemeleri sonrası dikkat çeken altın yorumu yaptı.İslam Memiş'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:'İran Cumhurbaşkanının helikopter kazasından sonra piyasalar yükseliş gösterdi.Ons altında 40 dolarlık bir yükseliş gördük. 2450 dolara kadar yükseldi.Gram altın tarafında 2550 TL seviyesi görüldü. Sonrasında altın fiyatları biraz daha yataylaştı.Ons altın 2400 dolar üzerinde tutunacak mı? 2380 dolar destek seviyesini takip edeceğim. 2380-2420 dolar aralığında oyalanır.Gram altın tarafında ons altını takip etmeyi sürdüreceğim.Ons altında geri çekilmelerle gram altın 2500 lira altına sarkacaktır.2480 lira destek seviyesi burada önemli.Orta ve uzun vadede gram ve ons altında 3000 lira, 3000 dolar beklentim sürüyor.Yukarı yönlü hareketler Temmuz ayı itibariyle başlayacak.Ancak bu jeopolitik gerilimlerle sert dalgalanmaların olması kaçınılmaz olacaktır.Hem ons hem gram altın tarafında düşüş beklentimin sürdüğünü söyleyebilirim.'