İran yasta! Reisi'nin ölümü sonrası İstanbul Başkonsolosluğu'nda bayraklar yarıya indirildi

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve beraberindeki heyetin helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından ülkede 5 günlük yas ilan edildi. Bunun üzerine İran İstanbul Başkonsolosluğu'nda da ülke bayrağı yarıya indirildi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın helikopter kazasında hayatını kaybettiği açıklandı.İran devlet televizyonu, Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin dün geçirdiği kazada kurtulan olmadığını duyurdu.Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindekileri taşıyan helikopterin enkazına Türkiye'nin görevlendirdiği Akıncı İHA'nın da tespitleriyle 15 saatlik çalışma sonucu ulaşıldı.Feci kazada İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile birlikte Tebriz Valisi Malik Rahmeti, İran lideri Hamaney'in Tebriz Temsilcisi Muhammed Ali Al-i Haşim'i Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 2 üst düzey askeri yetkili ile 3 mürettebat can verdi.İran'da 5 günlük milli yas ilan edildi. İran İstanbul Başkonsolosluğu'nda ise bayraklar yarıya indirildi.Öte yandan Reisi ve beraberindeki heyetin cenaze töreni yarın Tebriz'de gerçekleştirilecek.