Şırnak Jandarma’dan YPS operasyonu:10 gözaltı

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince Terör Örgütü PKK’nın şehir yapılanması olan sözde savunma ve YPS üyelerine yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ve TEM şube Müdürlüğü ekiplerince Şırnak'ta Bölücü Terör Örgütünün şehirlerdeki silahlı yapılanması olan Sözde Öz Savunma ve YPS içerisinde faaliyet gösteren ve şehirlerdeki kent meclisi yapılanmasında görev alan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.Düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.