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Beyaz Gazete
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Hava şartları hayatı etkiledi! Tarım arazileri sular altında kaldı

Karapınar ilçesinde etkili olan şiddetli yağışlarla ekili araziler sular altında kaldı, ilçe merkezinde su baskınları meydana geldi.

Ekleme: 2.05.2024 - 09:16 Güncelleme: 2.05.2024 - 09:18 / Editör: Ozge Selin
Hava şartları hayatı etkiledi! Tarım arazileri sular altında kaldıKonya sağanak yağışa teslim oldu...

Karapınar'da 2 gündür devam eden şiddetli yağmur nedeniyle ekili alanlar sular altında kaldı.

Tarım alanlarında etkili oldu

Özellikle yeni ekilen mısır tarlalarının büyük zarar gördüğü belirtildi.

Türkiye'nin en kurak ve en az yağış alan bölgesi olan Karapınar'da metrekareye 1 günde 50 kilo yağış düştüğü kaydedildi.

Çiftçiler endişeli

Kurak bir mevsim yaşayan Karapınar'da son yağışlar yüz güldürse de ürünlerin zarar görmesi çiftçileri endişelendiriyor.

Yağışlar ilçe merkezinde de vatandaşlara zor anlar yaşatırken, belediye ekipleri tıkanan rögarları açmak için büyük çaba sarf etti.

Hava şartları hayatı etkiledi! Tarım arazileri sular altında kaldı