Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Devlet Bahçeli ile görüşecek

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yarın 16.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir görüşme gerçekleştireceğini bildirdi.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin bugün icra edilen grup toplantısında yaptığı açıklamada, 'Cumhur İttifakı'nın geleceğine dair' spekülasyonlara ilişkin "Cumhur İttifakı Türkiye'nin ruh köküdür. İttifak kararlılıkla yoluna devam edecek" demişti.AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de geçtiğimiz günlerde "Ülkemizi karşı karşıya olduğu tehlikelerden korumak ve geleceğe güçlü bir şekilde taşımak için kurulan Cumhur İttifakı kararlılıkla yoluna devam etmektedir" açıklamasında bulunmuştu.