ABD ile anlaşan WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange serbest kaldı

Tarihler 2010 yılının ekim ayını gösterdiğinde ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları da delillendiren binlerce gizli belgeyi yayınlayan ve 2019 yılından bu yana İngiltere'de hapiste olan WikiLeaks kurucusu Julian Assange ile ilgili bir gelişme yaşandı.Assange, Amerikan ulusal savunma belgelerini elde etmek ve ifşa etmek için komplo kurma suçunu kabul ederek ABD ile anlaştı.Yapılan anlaşmanın ardından Assange 5 yıldır tutulduğu hapishaneden serbest bırakıldı.Assange serbest kalmasının ardından dün sabah saatlerinde Londra'da bulunduğu Belmarsh hapishanesinden ayrıldı.Serbest bırakılan Assange burada bir uçağa binerek İngiltere'den ayrıldı.Assange, Avustralya'ya geri döndü.Julian Assange'ın uçağa binerken çekilen görüntülerini de paylaşan WikiLeaks, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:'Julian Assange özgür. 24 Haziran sabahı, 1901 gününü geçirdiği Belmarsh yüksek güvenlikli hapishanesinden ayrıldı. Londra'daki Yüksek Mahkeme tarafından hakkında kefaletle tahliye kararı verildi ve öğlen saatlerinde, uçağa binip Birleşik Krallık'tan ayrıldığı Stansted havalimanında serbest bırakıldı'Assange'ın kurduğu WikiLeaks, 28 Ekim 2010'da ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları da delillendiren 251 bin gizli belgeyi yayınlamıştı.Assange, Haziran 2012'de sığındığı Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'nden 11 Nisan 2019'da çıkarılarak gözaltına alınmış ve 'kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal etmekten' tutuklanarak Londra'daki Belmarsh Hapishanesi'ne konulmuştu.Mahkeme, 50 hafta hapse mahkum edilen Assange'ın iade talebi çerçevesinde cezasını tamamladıktan sonra da tutuklu kalmasına karar vermişti.Yüksek Mahkeme, 10 Aralık 2021'de Assange'ın ABD'ye iade edilebileceğine hükmetmişti.Westminster Sulh Ceza Mahkemesinin 20 Nisan 2022'de iadeye hükmetmesiyle dönemin İçişleri Bakanı Priti Patel, 17 Haziran 2022'de Assange'ın ABD'ye iade edilmesi kararını imzalamıştı.Assange'ın avukatları da 1 Temmuz 2022'de karara ilişkin Yüksek Mahkemeye itiraz başvurusunda bulunmuştu.