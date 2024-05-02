Gram altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Amerika Merkez Bankası piyasanın beklentisine paralel olarak politika faizini serbest bıraktı. Ancak aylık bilanço küçültme büyüklüğünü 60 milyar dolardan 25 milyar dolara düşürdü. Böylece parasal gevşeme beklentisi arttı. Bu beklenti ile Ons altın ilk tepki olarak 2 bin 300 dolar seviyelerinden 30 dolarlık bir sıçrama gerçekleştirdi. Ons altın sert yükselişin ardından yeniden 2 bin 316 dolar seviyesine indi. Kapalıçarşı'da gram altın 2 bin 477 çeyrek altın 4 bin 24 TL, Yarım altın 7 bin 987 TL, Tam altın ise 16 bin 35 TL'den güne başladı.ALTIN YÜKSELECEK Mİ? İŞTE CEVABIGram altının 4 bin 435 TL olacağını söyleyen Altın ve Para Piyasası Uzmanı İslam Memiş küçük yatırımcının altın düşecek mi yükselecek mi sorusuna cevap verdi. Memiş'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım;"Mayıs ayı altın tarafında daha sakin geçebilir. Tek şart Ortadoğu'da gerilimin artmaması. Manipülasyon piyasası için orayı hep canlı tutacaklar. Altın yükselecek mi sorusuna cevabım ise; Gelirin TL olduğundan TL üzerinden alıyor, satıyor ve takip ediyorsun haklı olarak. Ancak gelirin TL de olsa altını dolar paritesi üzerinden veya ons üzerinden takip etmelisin. Eğer TL üzerinden bakıyorsan fiyata değil miktara bak. '100 gramı çalışarak nasıl 200 gram yapabilirim' diye odaklan. Fiyata bakarsan geçen yıl 1.000 liraydı bu yıl 2.435 lira. Seneye 3.435 lira Sonra 4.435 lira. Bu döngü hep böyle devam edecek.Bizim toplumun çoğunluğu ilk altınla evlendiğinde takılan takılarla tanışır. Basit bir hesap yap 'Evlendiğin gün altın kaç liraydı bugün kaç lira?' Cevap sonuçta." ifadelerini kullandı.2 MAYIS 2024 GÜNCEL ALTIN FİYATLARIGram altın alış: 2.409,95Gram altın satış: 2.410,33Çeyrek altın alış: 3.948,00Çeyrek altın satış: 4.031,00Yarım altın alış: 7.919,00Yarım altın satış: 8.086,00Tam altın alış: 15.766,00Tam altın satış: 16.061,00Cumhuriyet altını alış: 16.097,00Cumhuriyet altını satış: 16.340,00Ata altın alış: 16.191,00Ata altın satış: 16.480,00