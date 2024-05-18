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Beyaz Gazete
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MSB duyurdu! Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 şahsın Edirne’de görevli hudut birlikleri tarafından yakalandığını duyurdu.

Ekleme: 18.05.2024 - 16:27 Güncelleme: 18.05.2024 - 16:30 / Editör: Ozge Selin
MSB duyurdu! Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 kişi yakalandıMilli Savunma Bakanlığıından yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi

"Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelemiz sürüyor.

Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 şahıs Edirne'de görevli hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.

Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."