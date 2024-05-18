MSB duyurdu! Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 şahsın Edirne’de görevli hudut birlikleri tarafından yakalandığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığıından yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi
"Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelemiz sürüyor.
Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 şahıs Edirne'de görevli hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.
Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
"Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelemiz sürüyor.
Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 şahıs Edirne'de görevli hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.
Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."