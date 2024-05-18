MSB duyurdu! Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığıından yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi"Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelemiz sürüyor.Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 şahıs Edirne'de görevli hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."