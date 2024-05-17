Çiftçilere destek paketi! Müjdelerin ardı arkası kesilmiyor: Başkan Erdoğan tek tek sıraladı...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Sürdürülebilir Tarım ve Tarımda Markalaşma' Temasıyla Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'nda açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:Tarımda sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği, coğrafi işaretli ürünler ve tarımda markalaşma, tarımın geleceği teması altında yapılan ve yapılacak olan tartışmaların sektörümüz açısından yol gösterici olmasını temenni ediyorum. Bu vesileyle 160 yılı aşkın süredir çiftçimizin üreticimizin yanında yer alan Ziraat Bankamıza ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. 1863 yılından beri Ziraat Bankamız Türk tarımının lokomotifi oldu. Savaş dönemleri dahil ülkemizin yokluk günlerinde bankamız çiftçinin, esnafın, tüccarın, girişimcinin yanında yer aldı. Üretimcilerimizin insanımızın iliğini sömüren tefecilerin ve faiz lobilerinin pençesine düşmemesi noktasında hayati rol üstlendi. Ziraat Bankası dün olduğu gibi bugün de ülkeyi ve milleti önceleyen duruşunu muhafaza ediyor. Ziraat varsa memleketin dört bir yanında ziraat var anlayışıyla Türkiye'nin tarım sektörüne güçlü destek veren bankamızı ve çalışanlarını yürekten tebrik ediyorum.Şunu bir kez daha hatırlatmak isterim, Ziraat Bankası sadece kar peşinde koşan bir banka değildir. Bunun yanı sıra Ziraat, ihtiyaç duydukları anda çiftçinin, esnafın, sanayici, tüccar ve ihracatçının elinden tutan bir kara gün dostudur. Her iktisadi teşekkül çalışmalarını sürdürmeyi, yeni yatırımlarla faaliyet sahasını büyütmeyi ve genişletmeyi hedefler. Ziraat Bankamızın da hem ülke içinde hem de yurt dışında mevcudiyetini artırdığını görmekten artık memnuniyet duyuyorum. 2015 yılında Ziraat Katılım'ın faaliyete geçmesiyle birlikte bankamız hızla gelişen alternatif finans piyasasında da yerini almıştır. Daha nice seneler boyunca Ziraat'ın bir bankadan daha fazla olma iddiasını devam ettirmesini bekliyorum.Bugünkü programımız Ziraat Bankası'nın kuruluş gayesini, misyonunu ve asli vazifesini yerine getirdiğini gösteriyor. 81 ilden 2 binden fazla sektör temsilcisinin bir araya geldiği bu buluşmanın tarım eko sisteminin gelişmesine katkı sunacağına yürekten inanıyorum. Biraz evvel genç ve kadın çiftçilerimiz ile kooperatif ürünlerinin yer aldığı stant alanını ziyaret ettik. Ülkemiz tarımının çeşitliliğine ve zenginliğine burada tekrar şahit olduk. Bu hazineyi ne kadar ileriye taşırsak Türkiye için o kadar iyi olacaktır. Tabii bunun için tarım sektörünün tüm paydaşlarının el ele vermesi, iş birliği ve dayanışması içinde hareket etmesi mühimdir. Tarım sektörünün bütün aktörlerini aynı zamanda buluşturan bu tarz programlar anlayış birliğinin tesisini de kolaylaştırmaktadır. Değerli fikirleriyle bugünkü buluşmaya katkı sunan tüm hocalarımıza ve sektör temsilcilerine teşekkür ediyorum. Ziraat Bankası yönetimini buluşmaya öncülük ettikleri için tebrik ediyorum.Eleştirel ama daha yapıcı anlayışın ikame edilmesi ülkemiz adına daha faydalı olacaktır. Ülkemizin son 21 yılda başarı hikayesi yazdığı alanların en başında, tarım, hayvancılık ve su ürünleri vardır. Dünyadaki tüm ülkeler gibi bizim de sıkıntılarımız var.Tarım sektörümüzün 21 yılda elde ettiği başarıların değersizleştirilmesine mahal vermeden Türkiye'yi hep beraber hedeflerine ulaştıralım istiyoruz. Yeter ki tarım konusu ön yargılara kurban edilmesin. Gerisi biraz gayret ve emekle kolayca gelecektir.Geçtiğimiz asırda yer altı kaynakları ön plandaydı. Bir damla petrolü bir damla kandan daha değerli görenler Avrupa'dan Afrika'ya saldırdılar. İnsanları topraklarından sürdüler. Savaş çıkardılar. Darbe yaptılar. Katliamlara imza attılar. Yerel halkı uyuşturucuya alıştırarak kendilerine bağımlı hale geldiler. Bize insan hakları dersleri verenlerin Afrika'da neler yaptığını çok iyi biliyoruz. Avrupa'nın ortasında, Afrika'dan insanlar getirilip sergilendi. Bu ülkeleri ziyaretimizde sömürgecilerin acımasız yüzünü bir kez daha gördük. Yeni ve çok daha sinsi yöntemlerle sömürü düzeni devam ediyor. Yeni yüz yılda bu mücadele tarım ve su alanları üzerinden yapılıyor. İklim değişikliğinin olumsuzluğundan dolayı su alanları birer çatışma alanına dönüşüyor. Gerilimin altında su kaynakları ile ilgili anlaşmazlıklar yatıyor.Tarımı sadece ekonomimiz için değil, milletimizin bekası için de hayati bir sektör olarak görüyoruz. Son 21 yılda bunun alt yapısını güçlendirme yolunda önemli adımlar attık. Tarım Kredi Kooperatiflerimiz, çiftçilerimizin daima yanında olmuştur.Küçük ekipman limitini 150 bin TL'den 250 bin TL'ye çıkartıyoruz. Küçükbaş hayvanda kredi limitini 600 bin TL'ye, büyükbaş hayvanda ise 1.5 milyon liraya çıkartıyoruz.