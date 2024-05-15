Borsa güne nasıl başladı? İşte detaylar...
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.02 oranında düşüşle 10171 puan seviyesinden başladı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın üçüncü işlem gününe yüzde 0.02 oranında düşüşle 10171 puan seviyesinden başladı.
Bankacılık endeksi yüzde 0.20 oranında düşüşle 13323 puan, sanayi endeksi yüzde 0.08 oranında artışla 14618 puan seviyesinden işlem görüyor.
Bankacılık endeksi yüzde 0.20 oranında düşüşle 13323 puan, sanayi endeksi yüzde 0.08 oranında artışla 14618 puan seviyesinden işlem görüyor.