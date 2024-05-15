Adana’da otobüs durağında evsiz arkadaşını öldüren sanığa 15 yıl hapis cezası

Adana'nın Seyhan ilçesinin Kayalıbağ Mahallesi İnönü Parkı'ndaki otobüs durağında kalan ve su satarak geçimini sağlayan İlker Kattar, durakta kanlar içinde ölü bulundu.Cinayet Büro ekiplerinin yaptığı soruşturma sonunda, evsiz Kattar'ı aynı durakta birlikte kaldığı iddia edilen şişe toplayarak geçimini sağlayan Murat Ulukan'ın tekme, tokat döverek öldürdüğü tespit edildi.Yakalanıp tutuklanan Murat Ulukan hakkında Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava, karara bağlandı.Hakkında müebbet hapis cezası istenen Ulukan, Kattar'ı öldürmediğini söyledi.“İlker Kattar durakta yatan 40 yaşındaki birine ‘horluyorsun, horlama' diyerek kafasına tekme ve yumrukla vurdu. İlker'i onu dövmemesi için uyardım, bana küfretmeye başladı, tekme ve yumruk vurdum.” şeklinde verdiği polisteki ifadesini kabul etmeyen Ulukan, son savunmasında İlker'e sadece uyanması için ayağıyla vurduğunu iddia etti.Ulukan, savunmasında şunları söyledi:İlker, otobüs durağında yanımda yatıyordu. İlker ile kavga etmedim. Ben kendisini uyandırmaya çalıştım, uyanmadı. Ayağına ayağımla uyansın diye vurdum. İlker'i ben darbetmedim. Atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Önceki beyanlarımda tartıştığımızı, karnına tekme, kafasına yumruk attığımı söylemişsem de ben sadece ayağımla ayağına vurdum. Önceki beyanlarımı kabul etmiyorum. Şimdiki beyanım doğrudur.Öldürülen İlker Kattar'ın oğlu Ö.K. ve kardeşi B.O. sanıktan şikayetçi oldu.Ö.K., “Babamın birisiyle husumeti yoktu. Duyduğumuza göre sigara içme yüzünden tartışma olmuş, bu nedenle olay meydana gelmiş.” dedi.B.O. ise ağabeyinin eşinden ayrıldıktan sonra alkole alıştığını, tedavi gördüğünü ifade ederek, 'Tedavi için hastaneye yatırdık, hastaneden kaçtı. Su satarak geçimini sağlıyordu. Sanığın ağabeyimin arkadaşı olduğunu biliyorum. Olayı görmedim. Televizyondan ve gazetelerden öğrendim.' diye konuştu.Mahkemede tanık olarak dinlenen K.F., uzun saçlı birinin otobüs durağının içinde İlker Kattar'ı dövdüğünü gördüğünü ve cep telefonu ile görüntü çektiğini belirterek, “Darbeden kişi huzurdaki sanık da olabilir, olmayabilir de. Saçı sakalı beyazdı, döven kişi kısa boylu zayıftı. Telefonla kamera kaydı aldım. Polislere kaydı teslim ettim. Sürekli tartışıyorlardı, ‘sigara içme, cam kenarında uyuma' gibi değişik nedenlerden tartışıyorlardı. İnsanlar da onların kavgasına alışıktı.” dedi.Savcı, sanık Ulukan'ın arkadaşı İlker Kattar'ı el ve tekme ile darbederek ölümüne neden olduğu gerekçesiyle ‘kasten öldürme' suçundan cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamını talep etti.Mahkeme heyeti, sanık Ulukan'ın duruşmadaki savunmasını kısmen çelişkili bulup hazırlık aşamasındaki savunmasını dikkate alarak, “Maktul İlker'in durakta yatan başka birine ‘horlama' diyerek vurduğu, sanık Murat Ulukan'ın maktulü ‘ona vurma' diyerek uyardığı, maktulün sanığa küfür etmesi üzerine sanığın maktulü haksız tahrik altında öldürme kastı ile darbettiği mahkememizce kabul edilmiştir.” diyerek, önce ‘kasten insan öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına mahkum etti.Heyet, sanığın cezasını, cinayeti ‘haksız tahrik altında' işlediği gerekçesiyle 15 yıl hapis cezasına indirdi. Sanığa iyi halden indirim uygulanmadı, tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı.