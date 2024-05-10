Vedat Işıkhan: İş sağlığı ve güvenliği denetimleri artırılacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından istihdama yönelik bir değerlendirme mesajı paylaşarak amaçlarını sağlıklı ve güvenceli istihdamı sağlamak olduğunu belirtti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın mesajında şu değerlendirme yer aldı:
İnsana yakışır, huzurlu ve güvenli iş ortamını bir seçenek olarak değil zorunluluk olarak görüyoruz. Amacımız sağlıklı ve güvenceli istihdamı sağlamak.
"İş sağlığı ve güvenliği denetimleri artırılacak"
Önümüzdeki süreçte iş sağlığı ve güvenliği konusunda denetimlerimizi çok daha sıkı bir şekilde gerçekleştireceğiz. Mevzuat hükümlerini sıfır tolerans ve sıfır taviz ile uygulayacak, gereken tedbirleri almaya devam edeceğiz.