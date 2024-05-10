Vedat Işıkhan: İş sağlığı ve güvenliği denetimleri artırılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın mesajında şu değerlendirme yer aldı:İnsana yakışır, huzurlu ve güvenli iş ortamını bir seçenek olarak değil zorunluluk olarak görüyoruz. Amacımız sağlıklı ve güvenceli istihdamı sağlamak.Önümüzdeki süreçte iş sağlığı ve güvenliği konusunda denetimlerimizi çok daha sıkı bir şekilde gerçekleştireceğiz. Mevzuat hükümlerini sıfır tolerans ve sıfır taviz ile uygulayacak, gereken tedbirleri almaya devam edeceğiz.