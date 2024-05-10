Konya'da FETÖ üyesi 2 firari hükümlü yakalandı

FETÖ terör örgütüyle mücadele kararlılıkla devam ediyor...Konya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışma yapıldı.Çalışmalar kapsamında, Konya Ağır Ceza İlamat Masasınca FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.S.H. (43) ve 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B. (46)'nin saklandığı adresler tespit edildi.TEM Şube Müdürlüğünce firari şahısların yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda 2 şahıs da yakalanarak gözaltına alındı.FETÖ terör örgütüne üye olma suçundan gözaltına alınan H.S.H. ve A.B. işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.