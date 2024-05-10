Konya'da FETÖ üyesi 2 firari hükümlü yakalandı
Kent genelinde düzenlenen operasyonlarda FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı. Yakalanan hükümlüler emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
FETÖ terör örgütüyle mücadele kararlılıkla devam ediyor...
Konya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışma yapıldı.
Adresleri tespit edildi
Çalışmalar kapsamında, Konya Ağır Ceza İlamat Masasınca FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.S.H. (43) ve 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B. (46)'nin saklandığı adresler tespit edildi.
Gözaltına alındılar
TEM Şube Müdürlüğünce firari şahısların yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda 2 şahıs da yakalanarak gözaltına alındı.
Cezaevine gönderildiler
FETÖ terör örgütüne üye olma suçundan gözaltına alınan H.S.H. ve A.B. işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.