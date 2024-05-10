Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Geçtiğimiz haftadan beri düşüşte olan altın fiyatları bugün yükselişe geçti. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 10 Mayıs 2024 altın fiyatları.

Altının onsu, uluslararası piyasalarda dün saat 18.25 itibarıyla 2 bin 334 dolara yükselmişti. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı ise yüzde 0,2 azalışla 2 milyon 430 bin liraya gerilemişti.Altın fiyatları bugüne yükselişle başladı. Şu sıralar serbest piyasada gram altın 2 bin 440 TL'den. çeyrek altın ise 4 bin 057 TL seviyesinden işlem görüyor.Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler 'Altın fiyatları ne kadar?' diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.İşte 10 Mayıs 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...Alış 2.439,38Satış 2.439,72Alış 3.976,00Satış 4.054,00Alış 7.977,00Satış 8.107,00Alış 15.882,00Satış 16.140,00Alış 2.353,67Satış 2.354,03