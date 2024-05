Survivor'da kim elenecek? İşte yeni potadaki isimler

Survivor kim elendi son dakika bu akşam yanıt buluyor! Survivor All Star 2024 yarışmasında nefes kesen mücadele tüm hızıyla devam ediyor. 1 Mayıs tarihli bölümde eleme heyecanı yaşanacak. Eleme potasındaki isimler Yasin, Batuhan, Yunus Emre ve Sercan düello oyununda karşı karşıya gelecek. Nefes kesen düello sonrası bir kişi adaya veda edecek. Erkek elemesinin gerçekleşeceği haftada eşleşmeler Yunus Emre-Sercan, Batuhan-Yasin şeklinde oldu. Peki, TV8 ile 1 Mayıs 2024 Survivor kim gitti, veda eden isim belli oldu mu?

Survivor kim gitti sorusu yeni hafta için yanıt aramaya başladı. TV8'in sevilen yarışması 1 Mayıs Çarşamba akşamı 101. bölümüyle ekranlara geliyor. Yeni bölümde eleme potasında yer alan yıldız yarışmacılar arasında düello oyunu oynanacak. Bu haftanın eleme adayları Yasin, Batuhan, Yunus Emre ve Sercan zorlu parkurda mücadele edecek. Elenmemek için varını yoğunu ortaya koyacaklar. Düelloyu kimin kazanacağı ve Survivor'a veda eden isim izleyiciler tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki, TV8 ile 1 Mayıs 2024 Survivor kim elendi, hangi yarışmacı adaya veda etti? İşte detaylar.Survivor düello oyunu sonucu elenen isim yarışmanın sıkı takipçileri tarafından merak ediliyor. İşte konu ile ilgili tüm detaylar şöyle;TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Survivor 2024 All Star, 1 Mayıs 2024 Çarşamba akşamı 101. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.Yeni bölümde eleme potasında yer alan yarışmacılar arasında düello oyunu oynanacak.30 Nisan 2024 Salı akşamı yayınlanan bölümde Survivor All Star düello eşleşmeleri belli oldu.Acun Ilıcalı performansa göre düello eşleşmesinin Yunus Emre-Sercan, Batuhan-Yasin olarak belirlendiğini açıkladı.Yunus Emre-Sercan, Batuhan-Yasin düello oyununda adada kalmak için kıran kırana mücadele edecek. Düello sonucu yarışmaya veda eden isim belli olacak.1. eleme adayı: YAMAN2. eleme adayı: BATUHAN3. eleme adayı: YUNUS EMRE4. eleme adayı: SERCANSurvivor All Star 2024 yarışmasında en son elenen yarışmacı Berna oldu..