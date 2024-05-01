Muşlu aileler, DEM Parti önündeki 'evlat nöbeti'ni sürdürüyor

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren Muşlu aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eyleme sürdürdü. DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde toplanan aileler, 'Evlat nöbetindeyiz', 'Anneler direniyor' ve 'Artık yeter yakamızdan düşün' yazılı pankartlar açtı.Anne ve babalar, fotoğraflarını taşıdıkları çocuklarına 'teslim ol' çağrısında bulundu. Baba Halit Altun, 2014 yılında çocuğunu okuldan alıp götürdüklerini söyledi. 10 yıldır evlat acısı çektiklerini ifade eden Altun, şöyle konuştu: 'Yaklaşık 5 yıldır HDP İl binasının önüne gelip nöbet tutuyoruz. Nöbet tutmamızın amacı onlardan çocuklarımızı istiyoruz. Bu çocukların sorumlusu HDP ve PKK'dir. Biz sizden çocuklarımızı istiyoruz. Çocuklarımızı getirmeyene kadar bilin ve bilincinde olun ki biz kapınızı terk etmiyoruz. Tek istediğimiz çocuklarımızdır. Sizden başka bir şey istemiyoruz. Size ihtiyacımız da yok. Çocuklarımız için kapınızda nöbet tutuyoruz ve bir an evvel çocuklarımızı getirin. Çocuklarımızı getirmediğiniz müddetçe biz sizin kapının terk etmiyoruz. Bunun bilincinde olun. Kulaklarınıza pamuk tıkamayın. Sesimizi duyun. Oğlum sesimi duyuyorsun dön. Orası bize göre değil ne babamız var orada ne ailemiz var orada. Yuvanıza gel.'8 YIL ÖNCE KAÇIRILDIAnne Ayten Koçhan ise oğlu Ersin'in 8 yıldır kaçırıldığını belirtti. Çocuğundan hiç haber alamadığını ifade eden Koçhan, şunları kaydetti: 'İki yıldır eylem yapıyoruz. Halen de yapmaya devem ediyoruz. Çocuğum gelsin gelmesin ben eylemime devam ediyorum. PKK ve HDP'den çocuğumu istiyorum. Ersin oğlum görüyorsun duyuyorsan dön yavrum. Yolunuz yol değil. Yeter artık gelin teslim olun. Biz ciğerlerimizin ve evladımızın peşindeyiz. Artık evlat hasretine dayanamıyoruz. Ben rahatsızım babam rahatsız oğlum. Gel teslim ol. Onların çocukları okullarda, sizler de dağların başında yavrum. Bütün çocuklara sesleniyorum, gelin teslim olun. Yeter analar babalar ağladı.'