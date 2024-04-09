Göreve geldi, işçi kıyımı yaptı! Çalışanların bayramını zehir etti

31 Mart yerel seçimlerinde Ceyhan Belediye başkanlığına seçilen CHP'li Kadir Aydar'ın koltuğa oturur oturmaz ilk icraatı bayramdan önce 287 kişinin ekmeğiyle oynamak oldu. Başkan Aydar işçilerin bayramını zehir etti.Aynı partilisi başkan Hülya Erdem'den koltuğu devir alan Kadir Aydar, İlçe Seçim Kurulu'nda mazbatasını aldıktan sonra 5 Nisan sabahı Personel A.Ş. kadrosundaki işçileri park ve bahçeler müdürlüğü ile temizlik işleri müdürlüğüne sürdü. Başkan Aydar, 6 Nisan'da ise çalışan işçilerin telefonlarına SGK çıkış mesajlarını gönderdi. Toplam 287 kişi bayram öncesi ekmeklerinden oldu.İşten çıkarılan işçiler yaptıkları yazılı açıklamada, 'Emeğini ortaya koyan biz işçileri kimse emek harcamadan para alıyordu işlerini yapmıyordu diye suçlayamaz. Bizler gece gündüz demeden elimizdeki imkanlar doğrultusunda çalıştık. Çıkarılan işçiler arasında depremzede, kanser tedavisi görenler, şehit yakınları var. Ayrıca 2019 yılında kendisinin aldığı işçiler bulunmakta. Kimsenin görevini yapmadığını iddia ediyorlar. Bizlere verilen her görevi elimizde ki imkanlar doğrultusunda alnımızın terini dökerek sonuna kadar yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Haklarımız için gerekli tüm mücadeleyi vermeyi sürdüreceğiz' dediler.31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Ceyhan'da CHP'den Belediye Başkanı seçilen Kadir Aydar, 'silahlı tehdit' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından yargılandığı davadan ceza alması nedeniyle 13 Mart 2020'de Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından mazbatası iptal edilmişti.Yerine meclis üyesi olan aynı partiden Hülya Erdem başkan seçilmişti.