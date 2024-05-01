1 Mayıs’ta Kahramanmaraş’ta işçilerin yüzü güldü: 'Helal sana Fırat Başkan'

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda tüm çalışanlarıyla bir araya geldi.Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen İşçi Sözleşmesi ve Ek Protokol İmza Töreni'ne çok sayıda çalışan katıldı.Hizmet-İş sendikası ile anlaşmaya varıldığını belirten Başkan Fırat Görgel, “Öncelikle 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda siz değerli mesai arkadaşlarımızla bir araya gelmekten duyduğum memnuniyeti belirterek hepinizin İşçi Bayramı'nı kutluyorum. Yeni Kahramanmaraş'ın imarı ve inşası noktasında hep birlikte çok önemli bir görevi üstlendik. Rabbim bu birlik beraberliğimizi daim eylesin inşallah” cümlelerini kullandı.Başkan Görgel konuşmalarının devamında, “Büyükşehir Belediyemiz ve KASKİ'de KHK kapsamında çalışan mesai arkadaşlarımızın en düşük maaşını %27 zam yaparak 28 bin TL'ye çıkarıyoruz. Kadrolu işçilerimizin maaşını da yeni sözleşmemizle en düşük 35 bin TL yapıyoruz. Bayram ikramiyemizi de artıracağız.Bunu da sizlere açıklayacağız. İnşallah devamında yapacağımız iyileştirmelerle mesai arkadaşlarımızın yaşam standardını daha da yukarı taşıyacağız. İnşallah Büyükşehir Belediyesi ailesi olarak kuracağımız o muhabbet, birlik ve beraberlik tüm şehrimize sirayet edecek. Bu anlayışla inşallah yeni Kahramanmaraş'ı 6 Şubat öncesinden daha iyi koşullara kavuşturacağız. Benim çalışma arkadaşlarıma güvenim tam” dedi.Başkan Fırat Görgel tarafından 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda açıklanan yeni zamla, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve KASKİ'de çalışan şirket işçilerinin en düşük maaşı 28 Bin TL, kadrolu işçilerin ise 35 Bin TL oldu.