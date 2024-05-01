Araç sahiplerini sevindiren haber! İndirim geliyor

Brent petrol fiyatındaki değişimler akaryakıt fiyatlarına indirim ya da zam olarak yansıyor.25 Nisan 2024 Perşembe gününden geçerli olmak üzere motorine (mazot) 1 lira 17 kuruş indirim gelmişti.Motorinin ardından bu kez de LPG'ye indirim yolda.Akaryakıt sektörü kaynaklarından alınan bilgiye göre, LPG'nin (otogaz) litre fiyatına yarın geceden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 64 kuruş indirim bekleniyor.İndirimin ardından LPG litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 20,83 TL'ye, Ankara'da 20,73 TL'ye, İzmir'de 20,37 TL'ye gerileyecek.Benzin ve motorin fiyatında ise değişiklik beklenmiyor.İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin fiyatı: 43.56 TLİstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 41.00 TLİstanbul Avrupa Yakası'nda benzin fiyatı: 43.65 TLİstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 41.07 TLİzmir'de benzin litre fiyatı: 44.73 TLİzmir'de motorin litre fiyatı: 42.20 TLAnkara'da benzin litre fiyatı: 44.50 TLAnkara'da motorin litre fiyatı: 41.96 TLAkaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.