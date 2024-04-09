Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan Başbakanı Şerif ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,'Görüşmede, Türkiye ile Pakistan ikili ilişkileri ve küresel konular ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Pakistan'da son dönemde yaşanan terör saldırılarında hayatını kaybedenlere rahmet ve yakınlarına başsağlığı diledi; ülkenin bu zorlu dönemi devlet tecrübesiyle aşacağına inandığını belirtti. Liderler görüşmede karşılıklı olarak birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı da tebrik ettiler' ifadelerine yer verildi.