Masquerade yangınında kahreden detay: Bu yüzden hep beraber çalışmışlar

Beşiktaş Gayrettepe'de bulunan Masquerade isimli gece kulübündeki tadilat sırasına çıkan yangında 29 işçi hayatını kaybetmişti. Mekanda tadilat sırasında neden o kadar çok işçinin olduğu şüphelilerin ifadesinde ortaya çıktı. İddiaya göre işe ilk başlayanlar mekan çalışanları olmuştu onlar ses yalıtım malzemelerini söktüler, ardından hemen metal işlerini yapacak olan firma girdi.Metal işi yapan firmanın 12 – 13 kişilik çalışanları yaklaşık 17 gün boyunca çalıştılar. Çalışmalar devam ederken işin bayram sonrasına yetişmeyeceği anlaşılınca bir o kadar işçi de mobilya firmasının çalışanları işe koyuldu.Mobilyacılar ve metal işi yapanlar 5 gün birlikte çalıştılar. Olaydan birkaç gün öncesinde ise orta sahne çalışanları da gelip tasarım için çalışmaya başladı.Çalışmalar sırasında bir yandan mobilyacıların oluşturduğu talaş tozları, ses yalıtımından sökülen malzemeler ve ahşap parçaları da yeteri kadar temizlenmemişti.Tüm bunların arasında metal işçileri de kaynak yapıyor ve etrafa çıngılar atıyordu. İddiaya göre yangında zaten bu çıngılarla başladı.Metal işlerini yapan firmanın sahibi Kahraman Erdem verdiği ifadede işçilerin birlikte çalıştığını şu ifadelerle anlatıyor; 'Bir yandan malzeme tedarikine başladık ve ramazan ayının 2. günü çalışmaya başladık, Masquerade çalışanları da bir yandan işyerinde bulunan ses izolasyon malzemelerini söküyorlardı.İlk başlarda önce biz çalışmaya başladık. Yaklaşık 17 gün çalıştık. Sonra işin yetişmeyeceği düşüncesi oluştu ve bir yandan mobilyacılar da işe başladı. Onlarla birlikte yaklaşık 5 gün birlikte çalıştık. İşyerinde yaptığımız iş yönünden alt katta işimiz bitti. Orada genellikle çalışan her gün 12-13 kişi çalışıyorduk. Ancak o gün iş yeri çalışanlarının da olay yerinde olduğunu, sahneciler ve ahşapçıların sayısının çok fazla olduğunu gördüm. Bu yüzden de ölü sayısının fazla olduğunu düşünüyorum.' Dedi.