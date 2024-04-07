İYİ Parti'de kılıçlar çekildi! Meral Akşener'e karşı harekete geçtiler: 2 isim daha aday oluyor

İYİ Genel Başkanı Meral Akşener, 27 Nisan'da kurultaya gideceğini duyurdu. Akşener'in istifa etmemesi parti içindeki grupları tatmin etmedi. Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın, genç hareketin desteği ile adaylığını açıklarken, bir diğer Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın ile Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'nun da adaylık açıklaması yapacağı bildiriliyor.İYİ Parti'de milliyetçi çizgide siyaset yapan isimlerden Mehmet Tolga Akalın, seçim hezimeti sonrası Genel Başkan adayı oldu. Akalın, 20 gün içine sığdırılan kurultayın doğru karar olmadığını, Genel Başkan Akşener'in kurultay için daha geniş bir zaman dilimi ayırması gerektiğini de söyledi.Seçim sonuçları ile hayal kırıklığına uğrayan İYİ Parti'de gözler Akşener'e çevrilmişti. Akşener, olağanüstü seçimli kurultay kararı alırken, istifa etmemesi dikkat çekti.İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın ve Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'nun da çalışmalara başladığı öğrenildi. İki ismin de adaylığını açıklaması bekleniyor.İYİ Partili Cihan Paçacı ile Meral Akşener arasında geçen kritik konuşmanın detaylarına sabah.com.tr ulaştı. Paçacı'nın Akşener'i desteklediği ancak istifa edilmesi noktasında bir düşüncesi olduğu öğrenildi. İYİ Parti'de Akşener'in A takımındaki bir kurmay sabah.com.tr'ye yaptığı açıklamada kritik bilgiler paylaştı. Paçacı'nın, Akşener'e, 'Eve dönelim, gençlere bırakalım'dediği öğrenildi.Akşener'in, Paçacı'ya net bir yanıt vermediği, 'Değerlendireceğiz Cihan abi' dediği bilgisi paylaşıldı.İYİ Parti'deki genç isimlerin, daha genç bir siyasetçi olması nedeniyle Mehmet Tolga Akalın'ı desteklediği belirtiliyor.İYİ Partili üst düzey kurmay, çoklu aday durumunda Meral Akşener'in şansının artacağını söyledi. Akşener'in hesaplarını çoklu adaya göre yaptığı bilgisini paylaştı.İYİ Parti Balıkesir Belediye Başkan adayı gösterilen ancak yüzde 3 bile oy alamayan Turhan Çömez'in kurultayda merkez sağ iddiası ile aday olacağı belirtiliyor. Yine Lütfullah Kayalar'ın ismi de adaylık için geçiyor. Ancak bu iki ismin Akşener tarafından tavşan aday gösterilebileceği, oyların bölünmesi ile yeniden hedefe ulaşılabileceği de gelen bilgiler arasında…