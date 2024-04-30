Bingöl'de 5 kilo esrar ele geçirildi: 2 gözaltı!

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, bir araç içinde 5 kilo kubar esrar bulundu. Operasyon sonucunda 2 kişi gözaltına alındı.

Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerinin uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretini önlemeye yönelik bir operasyon gerçekleştirdiği ifade edildi. Açıklamada, "Merkez ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, araç içinde gizlenmiş halde 5 kilo kubar esrar ele geçirildi. İlgili olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı ve adli işlemler devam ediyor" denildi.