11 ilde terör operasyonu! 1 Mayıs provokasyonu önlendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü provoke etmeye yönelik hazırlık içerisinde bulunan şüphelilere yönelik 11 ilde düzenlenen 'Bozdoğan-33' operasyonlarında 58 şüphelinin yakalandığını açıkladı.11 ilde sosyal medya üzerinden Bölücü Terör Örgütünün (BTÖ) propagandasını yapan, terör örgütü içerisinde faaliyette bulunduğuna dair bilgiler olan ve 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü provake etmeye yönelik hazırlık içerisinde bulunan şahıslara yönelik düzenlenen 'BOZDOĞAN-33' operasyonlarında 58 şüpheli yakalandı.