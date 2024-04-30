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Beyaz Gazete
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11 ilde terör operasyonu! 1 Mayıs provokasyonu önlendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü provoke etmeye yönelik hazırlık içerisinde bulunan şüphelilere yönelik 11 ilde düzenlenen 'Bozdoğan-33' operasyonlarında 58 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Ekleme: 30.04.2024 - 13:35 Güncelleme: 30.04.2024 - 13:42 / Editör: Ozge Selin
11 ilde terör operasyonu! 1 Mayıs provokasyonu önlendiİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü provoke etmeye yönelik hazırlık içerisinde bulunan şüphelilere yönelik 11 ilde düzenlenen 'Bozdoğan-33' operasyonlarında 58 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

11 ilde sosyal medya üzerinden Bölücü Terör Örgütünün (BTÖ) propagandasını yapan, terör örgütü içerisinde faaliyette bulunduğuna dair bilgiler olan ve 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü provake etmeye yönelik hazırlık içerisinde bulunan şahıslara yönelik düzenlenen 'BOZDOĞAN-33' operasyonlarında 58 şüpheli yakalandı.

11 ilde terör operasyonu! 1 Mayıs provokasyonu önlendi