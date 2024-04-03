Yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 17 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalıştığı belirlenen 17 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, sınırı geçmeye çalışan gruplara yönelik Saçlımüsellim köyü yakınlarında yapılan denetimde çeşitli uyruklarda 17 düzensiz göçmen tespit edildi.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.