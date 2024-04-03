Yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 17 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, sınırı geçmeye çalışan gruplara yönelik Saçlımüsellim köyü yakınlarında yapılan denetimde çeşitli uyruklarda 17 düzensiz göçmen tespit edildi.Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.